Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в Facebook.
При этом, на карантине в разных странах мира продолжают находиться 152 украинцев. В частности, в Польше – 106, в Бразилии – 16, во Вьетнаме – 8, в Германии – 7, в Объединенных Арабских Эмиратах – 3, в Молдове, Австралии и США – по 2, в Катаре, Китае, на Кубе , в Нидерландах, в Румынии и в Черногории – по 1.
Кроме того, 18 граждан Украины за рубежом продолжают проходить лечение от коронавируса: 5 в – Германии, 4 – в Доминиканской Республике, по 2 – в Италии, Польше и в Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 – в Испании, в Нидерландах и на Сейшельских островах.
В то же время, выздоровели от болезни уже шесть украинцев: 4 – в Японии и по 1 – в Италии и Польше.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.
- В Украине зафиксировано уже 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки подтверждено 29 новых случаев.