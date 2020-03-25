В Украине уже вернулось 78 тысяч 592 граждан, которые оставались за рубежом через введенные ограничения в связи с COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в Facebook.

При этом, на карантине в разных странах мира продолжают находиться 152 украинцев. В частности, в Польше – 106, в Бразилии – 16, во Вьетнаме – 8, в Германии – 7, в Объединенных Арабских Эмиратах – 3, в Молдове, Австралии и США – по 2, в Катаре, Китае, на Кубе , в Нидерландах, в Румынии и в Черногории – по 1.

Кроме того, 18 граждан Украины за рубежом продолжают проходить лечение от коронавируса: 5 в – Германии, 4 – в Доминиканской Республике, по 2 – в Италии, Польше и в Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 – в Испании, в Нидерландах и на Сейшельских островах.

В то же время, выздоровели от болезни уже шесть украинцев: 4 – в Японии и по 1 – в Италии и Польше.