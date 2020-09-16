Министерство иностранных дел Украины требует от России разъяснений по поводу заявления заместителя главы МИД РФ, в котором поставлены под сомнение перспективы переговоров в "нормандском формате".

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 15 сентября, во время совместного с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом брифинге в Вене президент Владимир Зеленский анонсировал очередную встречу советников лидеров стран “нормандской четверки”.

“Поэтому будет встреча — не могу обещать, но, мне кажется, в течение 10 дней должна быть, надеюсь, еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече”, — сказал он.

Впоследствии в комментарии российским СМИ заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что информация, озвученная Зеленским, является неправдивой.

“Я скажу, что это неправда. На переговорах советников и политсоветником в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Козак (глава делегации России — ред.) четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет”, — заявил он.

В МИД Украины отметили, что Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров “нормандского формата”, а о принципиальной готовности его участников встретиться.

Заявление Руденко вызывает в МИД вопросы по поводу того, заинтересована ли Россия в проведении саммита. Ведомство требует разъяснений.

“Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам “нормандского формата”, так и международному сообществу”, — отметили в МИД.