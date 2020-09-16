Об этом сообщают #Буквы.
Во вторник, 15 сентября, во время совместного с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом брифинге в Вене президент Владимир Зеленский анонсировал очередную встречу советников лидеров стран “нормандской четверки”.
“Поэтому будет встреча — не могу обещать, но, мне кажется, в течение 10 дней должна быть, надеюсь, еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече”, — сказал он.
Впоследствии в комментарии российским СМИ заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что информация, озвученная Зеленским, является неправдивой.
“Я скажу, что это неправда. На переговорах советников и политсоветником в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Козак (глава делегации России — ред.) четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет”, — заявил он.
В МИД Украины отметили, что Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров “нормандского формата”, а о принципиальной готовности его участников встретиться.
Заявление Руденко вызывает в МИД вопросы по поводу того, заинтересована ли Россия в проведении саммита. Ведомство требует разъяснений.
“Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам “нормандского формата”, так и международному сообществу”, — отметили в МИД.
- Напомним, 11 сентября украинская делегация, которую возглавил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, прибыла в Берлин для участия в переговорах советников лидеров стран “нормандской четверки”. Переговоры продолжались 7 часов.
- В Офисе Главы государства заверили, что во время переговоров была достигнута договоренность провести еще одну встречу на уровне советников лидеров “четверки” — Украины, Германии, Франции, России — в ближайшие недели.
- После встречи представители Украины и России обнародовали принципиально разные итоги результатов переговоров. #Буквы сравнивали заявления украинской и российской сторон.