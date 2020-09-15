Депутаты "Слуги народа" подозревают, что история с нардепом Александром Юрченко не последнее расследование комитетских дел.

Об этом они во вторник переписывались в партийном чате, который попал в объективы фотографа #Букв.

В рамках этой дискуссии глава энергетического комитета Андрей Герус дал пространное объяснение, что “зеленый тариф” (правки по которому должен был внести за деньги Юрченко) на сжигание мусора много лет лоббирует бизнесмен Игорь Тынный.

Герус указал, что он против зеленого тарифа на мусор и привел в доказательство свою колонку на Цензор.net, а также предоставил решение комитета по этому вопросу. Также он выразил обеспокоенность, что история может дискредитировать законопроект, “ибо этот весь коррупционный скандал касается не закона, а правок по зеленому тарифу” на сжигание мусора”.

Некоторые из депутатов поблагодарили Герус за объяснение, а некоторые пошутили: “в НАБУ так и расскажешь, в принципе убедительно”.