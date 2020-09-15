Об этом они во вторник переписывались в партийном чате, который попал в объективы фотографа #Букв.
В рамках этой дискуссии глава энергетического комитета Андрей Герус дал пространное объяснение, что “зеленый тариф” (правки по которому должен был внести за деньги Юрченко) на сжигание мусора много лет лоббирует бизнесмен Игорь Тынный.
Герус указал, что он против зеленого тарифа на мусор и привел в доказательство свою колонку на Цензор.net, а также предоставил решение комитета по этому вопросу. Также он выразил обеспокоенность, что история может дискредитировать законопроект, “ибо этот весь коррупционный скандал касается не закона, а правок по зеленому тарифу” на сжигание мусора”.
Некоторые из депутатов поблагодарили Герус за объяснение, а некоторые пошутили: “в НАБУ так и расскажешь, в принципе убедительно”.
- Как известно, Антикоррупционное бюро во вторник опубликовало видео, где доверенное лицо нардепа Александра Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 000 долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами.
- На видео также присутствует и Юрченко, который готовит о «плюшках», которые он хочет получить за работу. В записанном видео нардеп говорит, что за поправки по зеленому тарифу в предыдущем законе депутаты получили по 80 000 долларов.
- Вечером суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом от “Слуги народа” Александром Юрченко. Его арестовали с возможностью внесения залога.
- 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
- Накануне глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что Александр Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его “доверенным лицом”.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в данный момент нет достаточных оснований для объявления подозрения нардепу от “Слуги народа” Александру Юрченко по делу о получении взятки, которая якобы предназначалась для него.