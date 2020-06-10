Победу в номинации "Лучшая монета года" за 2019 присуждена набору из четырех памятных монет "Пектораль".

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

“В номинации “Лучшая монета года” победа присуждена набору из четырех памятных монет “Пектораль” (серебро, номиналом каждой монеты 10 гривен). Авторы эскизов этих монет-победительниц – художница Наталья Фандикова. Скульпторы – Анатолий Демьяненко и Владимир Демьяненко. Программное моделирование совершил Виталий Андриянов”, – говорится в сообщении.

В номинации “Лучшее раскрытие темы” победу одержала памятная монета “Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины” (нейзильбер, номинал монеты 5 гривен). Авторы эскизов этой монеты – художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук. Скульпторы – Святослав Иваненко и Владимир Демьяненко.

Конкурс “Лучшая монета года Украины” проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа. Первый этап конкурса, в течение которого проголосовало более двух тысяч человек, проходил с 3 февраля по 6 апреля этого года. На втором этапе конкурса тайным электронным голосованием члены специально созданной комиссии определили лучшие монеты 2019 в двух номинациях.

В этом году победителей среди памятных монет, вышедших в финал конкурса, выбирали представители Национального банка Украины, Национальной академии наук Украины, Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, национальных музеев, эксперты по изобразительному искусству и нумизматики.