Covid-19 Украина

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В Нацбанке назвали причины скачка курса доллара

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб назвал причину резкого роста курса доллара к гривне в июле.

Четверг, 23 июля 2020, 17:55

Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, решающую роль сыграл психологический фактор. Чиновник обратил внимание на то, что наша страна уже 5 лет живет в режиме плавающего курса, и колебания курса являются естественными, они происходят благодаря различным факторам, порой — это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, иногда — это некий психологический фактор.

“Мы видим, что природа этих колебаний последних недель на валютном рынке – психологическая”, — сказал Сологуб.

Сологуб напомнил, что после заявления Якова Смолия об отставке с поста главы НБУ центробанка  пришлось выходить 2 июля с интервенциями на сумму 150 млн долларов для того, чтобы погасить ажиотаж.

“В последние дни мы также наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников. Мы видим, что покупает валюту население, покупает валюту бизнес”, — сообщил замглавы НБУ.

Он добавил,  что  нет другого объяснения, чем то, что это, в принципе, вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабеть.

  • Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на сегодняшний день нет оснований для эмиссии гривны со стороны Национального банка. Заявления о необходимости печатать деньги он назвал спекуляцией.
Теги: курс валют, Яков Смолий, Нацбанк

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