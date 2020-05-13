В Национальном банке Украины объяснили, почему законопроект о невозвращении национализированных банков их бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський закон") является важным для банковской системы.

Об этом говорится в сообщении регулятора в Facebook.

“Рада сказала окончательное “прощай” обанкротившимся банкам “зомби”! Сегодня 270 депутатов приняли многострадальный банковский законопроект №2571-д”, – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что этот законопроект сделает неотвратимым вывод банков с рынка. “После очистки банковского сектора в 2014-2016 годах, акционеры обанкротившихся банков через суды пытаются вернуть свои банки “к жизни”. Отныне такие “зомби” банки не смогут вернуться на рынок. Если Национальный банк принимает решение о выводе банка, то оно не может быть отменено судом”, – объяснили в Нацбанке.

Там также утверждают, что владелец банка не сможет вернуть банк себе и не сможет восстановить его работу. “Во всем цивилизованном мире нет опции “реанимация обанкротившихся банков”. И в Украине тоже ее нет. Вкладчик должен понимать статус банка, а не гадать: Находится банк в ликвидации или уже нет?!”, – добавили в НБУ.

Однако, в регуляторе подчеркнули, что владелец банка сможет пойти в суд и доказывать незаконность решения НБУ. Если он докажет свою правоту, тогда он имеет право на получение компенсации убытков. Для этого нужно подтвердить в суде, что в банке на момент вывода с рынка оставался какой-то капитал.

“Роль судебной системы остается определяющей! Для того, чтобы процесс был прозрачным, суд будет привлекать независимого арбитра, который докажет или опровергнет наличие там капитала. Этим арбитром будет международный аудитор, которого будет избирать суд. Подсчитанный аудитором объем капитала (если он, конечно, есть), владелец может получить обратно в денежной форме. Также он может претендовать на компенсацию упущенной выгоды и морального ущерба. Мы благодарим Верховную Раду за ответственность и поддержку этого закона”, – резюмировали в НБУ.