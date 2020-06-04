Об этом сообщили в МВД.
“Называться она будет (система контроля – ред.) Сustody Records. Механизм – онлайн-регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7. В настоящее время происходит апробация данного пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Он предусматривает переоборудование помещений 10 отделов и отделений полиции”, – объяснил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции в государстве необходимо, по предварительным подсчетам, более 20 млн евро.
“Министерство внутренних дел принимает все меры по очистке рядов полиции и строго наказывает виновных, и в то же время – системно воплощает современные европейские стандарты правоохранительной деятельности и новейшие технологии для контроля и мониторинга”, – добавил он.
- Ранее сообщалось, что в Раде собирают подписи за отставку Авакова. Стоит отметить, что об отставке Авакова снова заговорили как политики, так и пользователи соцсетей после событий в Кагарлыке и массовой стрельбы в Броварах.
- Напомним, что в ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлыкского отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли у нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована.
- Утром 29 мая в Броварах произошла стрельба из-за перераспределения пассажиропотока. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента.