Во всех подразделениях Национальной полиции Украины круглосуточно будет функционировать система контроля Сustody Records, которая предназначена осуществлять мониторинг действий всех должностных лиц.

Об этом сообщили в МВД.

“Называться она будет (система контроля – ред.) Сustody Records. Механизм – онлайн-регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7. В настоящее время происходит апробация данного пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Он предусматривает переоборудование помещений 10 отделов и отделений полиции”, – объяснил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции в государстве необходимо, по предварительным подсчетам, более 20 млн евро.

“Министерство внутренних дел принимает все меры по очистке рядов полиции и строго наказывает виновных, и в то же время – системно воплощает современные европейские стандарты правоохранительной деятельности и новейшие технологии для контроля и мониторинга”, – добавил он.