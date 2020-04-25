22 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии будут следить за соблюдением карантинных ограничений на кладбищах во время поминальных дней.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

“Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрации при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, отдельных мест захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений”, – говорится в сообщении.

Кроме этого, согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 “Относительно противодействия распространению коронавірусної болезни (COVID-19) в поминальные дни”, местным органам власти рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев захоронений при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Полицейские вместе с нацгвардийцямы во время проведения поминальных дней будут следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности, как сообщает полиция, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули.

“При этом основная задача правоохранителей – это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений, ведь эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей”, – отметили в полиции.