Об этом на своей странице в Facebook сообщает исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.
“Гарантированные доходы от транзита значительно превышают (маржинальные) затраты на транзит. То есть от этого Украина выиграет, а не проиграет. Те, кто говорят, что при этих объемах транзит будет убыточным, скорее всего, не разбираются в экономике транспортировки газа. Или просто хотят покритиковать”, – написал он.
Также Витренко подчеркнул, что размер платы за транзит российского газа по контракту является конфиденциальной информацией.
Однако, по его словам, при учете общего объема гарантированных мощностей за тысячу кубометров мощностей российский “Газпром” будет платить не меньше 32 долларов.
Витренко также подчеркнул, что если газопровод “Северный поток-2” не достроят, то объемы транзита через территорию Украины возрастут.
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.