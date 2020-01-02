В "Нафтогазе" рассказали, что доходы от транзита российского газа по новому контракту значительно превышают расходы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.

“Гарантированные доходы от транзита значительно превышают (маржинальные) затраты на транзит. То есть от этого Украина выиграет, а не проиграет. Те, кто говорят, что при этих объемах транзит будет убыточным, скорее всего, не разбираются в экономике транспортировки газа. Или просто хотят покритиковать”, – написал он.

Также Витренко подчеркнул, что размер платы за транзит российского газа по контракту является конфиденциальной информацией.

Однако, по его словам, при учете общего объема гарантированных мощностей за тысячу кубометров мощностей российский “Газпром” будет платить не меньше 32 долларов.

Витренко также подчеркнул, что если газопровод “Северный поток-2” не достроят, то объемы транзита через территорию Украины возрастут.