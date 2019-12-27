Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза” в Facebook.
При этом в “Нафтогазе” уточнили, что заявление российского министра Александра Новака о сделках между Россией и Украиной касается договоренностей, которые были достигнуты еще 20 декабря в Минске.
“Обращаем внимание СМИ, в сегодняшнем заявлении на “РИА-Новости” имеется ссылка на договоренности 20 декабря. Если будет новая информация, мы ее сообщим. Пока переговоры продолжаются”, – сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, Украина намерена 27 декабря подписать с Россией контракт о продолжении транзита газа.
- Также сообщалось, что Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа.
- Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал подробности договора по газу между Украиной и Россией.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.