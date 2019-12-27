В "Нафтогаз Украины" заявили, что переговоры по газу между Россией и Украиной на данный момент еще продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза” в Facebook.

При этом в “Нафтогазе” уточнили, что заявление российского министра Александра Новака о сделках между Россией и Украиной касается договоренностей, которые были достигнуты еще 20 декабря в Минске.

“Обращаем внимание СМИ, в сегодняшнем заявлении на “РИА-Новости” имеется ссылка на договоренности 20 декабря. Если будет новая информация, мы ее сообщим. Пока переговоры продолжаются”, – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Украина намерена 27 декабря подписать с Россией контракт о продолжении транзита газа.