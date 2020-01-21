В Национальном агентстве по предупреждению коррупции не заинтересовались дорогостоящим подарком нардепа "Оппозиционной платформы – За життя" Григория Сурксиса главе СБУ Ивану Баканова в честь празднования юбилея политика.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

В НАПК заявили, что журналисты, сообщив о подаренной Баканову рамке за 15 тысяч, предоставили данные, которые “не содержат объективных и достоверных сведений”.

“Изложенная в сообщении информация относительно возможного нарушения требований относительно получения подарков основывается на материалах журналистского расследования программы “Схемы: коррупция в деталях”, которые в свою очередь не содержат объективных и достоверных сведений о факте получения подарка председателем Службы безопасности Украины Бакановым И.Г.”, – ответили журналистам в НАПК.

Также в ведомстве отметили, что информация о подарке Баканову, касающаяся его вида и стоимости, это лишь “предположение журналистов”, в котором нет ссылок на источники его получения.

“Учитывая вышеизложенное для принятия мер реагирования со стороны Национального агентства как специального уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции по фактам, приведенным в сообщении, нет оснований”, – подытожили в ведомстве.

Ранее пояснялось, если Баканов также получил в подарок фотографию с юбиляром Суркисом в рамке Fendi, которая стоит около 15 тысяч гривен, он нарушил отдельные статьи этого закона. За нарушение этих правил глава СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискации дорогой фоторамки.