Об этом сообщает “Радио Свобода”.
В НАПК заявили, что журналисты, сообщив о подаренной Баканову рамке за 15 тысяч, предоставили данные, которые “не содержат объективных и достоверных сведений”.
“Изложенная в сообщении информация относительно возможного нарушения требований относительно получения подарков основывается на материалах журналистского расследования программы “Схемы: коррупция в деталях”, которые в свою очередь не содержат объективных и достоверных сведений о факте получения подарка председателем Службы безопасности Украины Бакановым И.Г.”, – ответили журналистам в НАПК.
Также в ведомстве отметили, что информация о подарке Баканову, касающаяся его вида и стоимости, это лишь “предположение журналистов”, в котором нет ссылок на источники его получения.
“Учитывая вышеизложенное для принятия мер реагирования со стороны Национального агентства как специального уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции по фактам, приведенным в сообщении, нет оснований”, – подытожили в ведомстве.
Ранее пояснялось, если Баканов также получил в подарок фотографию с юбиляром Суркисом в рамке Fendi, которая стоит около 15 тысяч гривен, он нарушил отдельные статьи этого закона. За нарушение этих правил глава СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискации дорогой фоторамки.
- Отпраздновать 70-летие Суркиса приехали глава СБУ Баканов, помощник Зеленского Шефир, нардепы от “Слуги народа” Радуцкий и Ткаченко, актеры студии “95 Квартал” и другие.