Об этом сообщает Reuters.
На данный момент принято решение приостановить работу двух ракетных заводов: сборочного центра Michoud в Новом Орлеане и космического центра Stennis в соседнем округе Хэнкок, штат Миссисипи.
При этом, руководство NASA не отрицает, что пандемия коронавируса нанесла удар по планам США по возвращению американцев на Луну к 2024 году.
“Мы понимаем, что это будет иметь последствия для миссий NASA, но поскольку наши команды работают над анализом полной картины и снижением рисков, мы понимаем, что нашим главным приоритетом является здоровье и безопасность рабочей силы NASA”, – сказал Бриденстайн.
Как долго будут продолжаться карантинные меры Бриденстайн не уточнил. По его словам, точно будет приостановлено производство и тестирование систем Space Launch System и Orion.
Также в NASA отметили, что если все же придется отложить полет на Луну, то, автоматически, придется отложить и полет на Марс.
- NASA опубликовало спутниковые снимки, которые показывают резкое снижение уровня загрязнения в Китае, которое “частично связано” с коронавирусом.