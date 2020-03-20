Глава космического агентства NASA Джим Бриденстайн распорядился временно закрыть два ракетных завода после того, как у сотрудника диагностировали COVID-19. Кроме этого, в агентстве допускают, что отложат полет на Луну из-за пандемии.

Об этом сообщает Reuters.

На данный момент принято решение приостановить работу двух ракетных заводов: сборочного центра Michoud в Новом Орлеане и космического центра Stennis в соседнем округе Хэнкок, штат Миссисипи.

При этом, руководство NASA не отрицает, что пандемия коронавируса нанесла удар по планам США по возвращению американцев на Луну к 2024 году.

“Мы понимаем, что это будет иметь последствия для миссий NASA, но поскольку наши команды работают над анализом полной картины и снижением рисков, мы понимаем, что нашим главным приоритетом является здоровье и безопасность рабочей силы NASA”, – сказал Бриденстайн.

Как долго будут продолжаться карантинные меры Бриденстайн не уточнил. По его словам, точно будет приостановлено производство и тестирование систем Space Launch System и Orion.

Также в NASA отметили, что если все же придется отложить полет на Луну, то, автоматически, придется отложить и полет на Марс.