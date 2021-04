Про це поінформували в пресслужбі NASA.

Компанія SpaceX візьме участь у космічній програмі “Артеміда” (“Artemis”), яка, серед іншого, передбачає висадку двох американських астронавтів на Місяці.

Компанія Маска повинна розробити перший комерційний посадковий модуль, який безпечно доставить американських астронавтів на місячну поверхню.

Принаймні один із цих астронавтів увійде в історію як перша жінка на Місяці. Ще одна мета програми “Артеміда” – висадка на поверхні Місяця першої людини з небілим кольором шкіри.

Потужна ракета-носій NASA – Space Launch System запустить у космос чотирьох астронавтів, які перебуватимуть у космічному кораблі “Оріон”, для їхньої багатоденної подорожі на місячну орбіту.

Там два члени екіпажу перейдуть до системи посадки людини SpaceX (HLS) для останнього етапу своєї подорожі на поверхню Місяця.

Як зазначили у компанії Ілона Маска, для участі у програмі “Артеміда” NASA обрало корабель Starship.

Дослідження на місячній поверхні триватимуть приблизно протягом тижня, після чого астронавти повернуться на Землю.

Загальна вартість контракту NASA, укладеного з компанією SpaceX, склала 2,89 млрд доларів.

Як зазначає агентство Reuters, за можливість взяти участь у програмі SpaceX конкурувала з компаніями Blue Origin Джеффа Безоса та компанією Dynetics зі штату Алабама.

На повідомлення про укладення контракту зі SpaceX Ілон Маск відреагував твітом: “NASА рулить!!”

В NASA кажуть, що політ та висадка астронавтів можуть відбутись вже у 2024 році. SpaceX має здійснити пробний політ посадкового апарату на Місяць до того, як доставити туди людей.

Що відомо про програму “Артеміда”?

“Артеміда” (англ. Artemis) – фінансована урядом США пілотована космічна програма NASA із повернення людей на Місяць. Однією з цілей програми є відправка на Південний полюс Місяця “першої жінки і наступного чоловіки” (“the first woman and the next man” – відсилання до того факту, що чоловіки на Місяці в рамках програми “Аполлон” вже були). Програма “Артеміда стане сходинкою до створення постійно жилого поселення на Місяці і створить фундамент для освоєння Марса.

Перший етап програми, Artemis-1, запланований на 2021 рік. У рамках даного етапу має відбутися безпілотний політ нової потужної ракети Space Launch System (SLS) разом із космічним кораблем Orion навколо Місяця і його повернення на Землю.

Другий етап, Artemis-2, планується на 2023 рік: корабель Orion облетить Місяць разом із екіпажем на борту.

Третім етапом (Artemis-3) стане висадка астронавтів на Місяць. Вона запланована на 2024 рік. Її планується здійснити в районі Південного полюса супутника Землі. Два астронавти – чоловік та жінка (перша жінка-астронавт на Місяці) проведуть на поверхні супутника сім днів.

Як відомо, перша висадка астронавтів на Місяць відбулася 20 липня 1969 року, під час польоту “Аполлона-11” (в рамках американської програми пілотованих космічних польотів “Аполлон”). Першими в історії на поверхню супутника Землі ступили Ніл Армстронг і Базз Олдрін.

Всього за програмою “Аполлон” були здійснені 6 успішних висадок астронавтів на Місяць (остання – у 1972 році). Ці шість польотів на даний момент – єдині за всю історію людства, коли люди висаджувалися на іншому астрономічному об’єкті.

Програма “Артеміда” та Україна

У листопаді 2020 року Державне космічне агентство України приєдналося до угоди в рамках програми NASA “Артеміда” (Artemis) про принципи дослідження Місяця, Марса, комет і астероїдів у мирних цілях.

Україна стала дев’ятою країною-підписантом угоди по “Артеміді”. Раніше документ підписали США, Велика Британія, Італія, Канада, Австралія, Японія, Об’єднані Арабські Емірати і Люксембург.

Домовленості містять набір принципів, якими будуть керуватися держави-підписанти в рамках їх участі в програмі “Артеміда”.

Зазначалося, що підписання угоди є дуже важливим для України, тому що дозволить “реалізувати свої власні проєкти в партнерстві з провідними космічними агентствами світу”.