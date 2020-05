О следующей дате и условиях для запуска сообщили на сайте NASA.

Сначала астронавтов попытаются отправить на Международную космическую станцию 30 мая в 22:22 по киевскому времени.

Если же 30 мая запустить космический корабль не удастся, то мероприятие перенесут на 31 мая на 22:00 по Киеву.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC

