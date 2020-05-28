После отмененного полета на МКС экипаж космического корабля компании SpaceX Crew Dragon уже вернулся в подготовительный центр NASA.

О следующей дате и условиях для запуска сообщили на сайте NASA.

Сначала астронавтов попытаются отправить на Международную космическую станцию 30 мая в 22:22 по киевскому времени.

Если же 30 мая запустить космический корабль не удастся, то мероприятие перенесут на 31 мая на 22:00 по Киеву.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

“Я думаю, что наши команды работали действительно впечатляюще. Они вместе принимали правильные решения”, – заявил по этому поводу глава NASA Джим Бриденстайн.

В SpaceX отметили, что трансляция запуска начнется за четыре часа до старта.

27 мая NASA и SpaceX должны были отправить в космос корабль Crew Dragon. На борту ракеты-носителя были двое астронавтов – Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Полет был запланирован на 23:33 по киевскому времени. Ракета должна была стартовать с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Решение об отмене запуска было принято за 16 минут до запланированного старта. Причина – погодные условия.