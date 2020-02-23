В NASA показали, как повышение температуры в Антарктиде повлияло на таяние ледниковой шапки.

Об этом сообщается на сайте NASA.

6 февраля 2020 г. метеорологические станции зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений на Антарктиде. Термометры на базе Эсперанса на северной окраине Антарктического полуострова достигли 18,3 °C (64,9 °F).

Снимки выше показывают таяние на ледяной шапке острова Игл и были получены с помощью Оперативного наземного тепловизора (OLI) 4 февраля и 13 февраля.

Гляциолог Маури Пелто заметил, что во время потепления около 1,5 квадратных километров снежного покрова пропитались талой водой. 6 февраля на острове произошло пиковое таяние – 30 миллиметров, с 6 по 11 февраля снежный покров Eagle Island растаял на 106 миллиметров. За этот период растаяло около 20% сезонного накопления снега на острове.