Исследователи NASA нашли способ создания строительного материала из грибных организмов. Этот материал можно было бы использовать для строительства жилья во время экспедиций на Марс и Луну.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ученые из Калифорнии (США) поясняют, что основным строительным материалом должен стать мицелий.

Это гриб, который будет крепиться к жесткому каркасу из синтетических материалов. Чтобы создать “кирпич”, стены должны состоять из трех слоев. Первый – это лед, который будет защищать от солнечной радиации. Второй слой – цианобактерии, которые поглощают воду из ледяной корки и производят кислород для космонавтов и питательные вещества. Третий слой – волокна мицелия, позволяющие сформировать жесткие стены, не давая другим микроорганизмам проникнуть или внутрь, или наружу.

Мицелий еще можно будет использовать для освещения, очистки воды, регуляции режима влажности и регенерации.

“Сейчас традиционные проекты среды обитания на Марсе похожи на черепаху – переносить наши дома с нами за спиной – это надежный план, но с огромными затратами энергии. Вместо этого мы можем использовать мицелию для выращивания этих сред обитания сами, когда доберемся туда”, – сказала Линн Ротшильд, главный исследователь проекта на ранней стадии.

Чтобы грибы росли, по прибытии на Марс и Луны достаточно будет взять базовую структуру и добавить воды. За счет этого грибы будут активно расти, создавая стройматериал для будущего жилища. При этом, способ создания стройматериалов из грибов не повлияет на экосистему другой планеты, не загрязняя окружающую среду.

На данный момент ученые продолжают проводить эксперименты, так как у них еще нет ответов, как долго будет создаваться один “кирпич”, каким образом этот процесс можно ускорить, а также – как создать условия для быстрого размножения грибов на иной планете.