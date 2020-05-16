В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представили обновленные принципы освоения Луны.

Об этом директор NASA Джим Брайденстайн сообщил в Twitter.

Он отметил, что США рассчитывают на партнерство с несколькими странами.

“Когда мы снова доберемся до Луны, важно иметь базовую основу для исследований, с которой все согласны. И если вы согласны с этими принципами, конечно, мы были бы рады, если вы примете участие в программе “Артемида”. NASA разрабатывало правила вместе с Государственным департаментом и Национальным советом по космосу”, – заявил Брайденстайн.

It’s a new dawn for space exploration! Today I’m honored to announce the #Artemis Accords agreements — establishing a shared vision and set of principles for all international partners that join in humanity’s return to the Moon. We go, together: https://t.co/MnnskOqSbU pic.twitter.com/aA3jJbzXv2 — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 15, 2020



Документ получил название “Соглашение Артемиды” (Artemis Accords). Это новый свод стандартов и принципов по исследованию Луны. Кроме исследования спутника Земли, США планируют определить, как добывать ресурсы с его поверхности и способы защиты “объектов наследия”

Соглашение названо в честь американской лунной программы “Артемида”.

При разработке соглашения США взяли за основу договоры по космосу 1967 года. Их целью станет “создание безопасной и прозрачной среды, которая облегчит исследования, научную и коммерческую деятельность на Луне для всего человечества”.

Принципы освоения Луны от NASA

Все принципы обнародованы на официальном сайте агентства.

Согласно программе, планируется произвести высадку первой женщины и следующего мужчины на Луне в 2024 году.

Мирные цели (деятельность будет проводиться в мирных целях в соответствии с принципами Договора по космосу). Прозрачность (страны-партнеры Artemis Accords должны будут придерживаться этого принципа путем публичного описания собственной политики и планов). Взаимодействие (стран-партнеров призывают использовать открытые международные стандарты, разрабатывать новые стандарты, когда это необходимо, и стремиться поддерживать функциональную совместимость). Экстренная помощь (NASA и страны-партнеры будут ответственны за спасение и возвращение космонавтов и запущенных объектов). Регистрация космических объектов (Artemis Accords усиливает критический характер регистрации). Публикация научных данных (партнеры Artemis Accords согласятся последовать примеру NASA, обнародовав свои научные данные, чтобы гарантировать, что весь мир может извлечь выгоду из путешествия и исследования Artemis). Защита наследия (защита исторических мест и артефактов будет так же важна в космосе, как и на Земле). Космические ресурсы (возможность извлекать и использовать ресурсы на Луне, Марсе и астероидах будет иметь решающее значение для обеспечения безопасного и устойчивого освоения и освоения космоса. Добыча и использование космических ресурсов могут и будут осуществляться под эгидой Договора по космосу с особым упором на статьи II, VI и XI). Прекращение деятельности (NASA и страны-партнеры будут предоставлять публичную информацию о месте и общем характере операций, которая будет информировать о масштабах “зон безопасности”). Утилизация орбитального мусора и космических аппаратов (NASA и страны-партнеры согласятся планировать уменьшение орбитального мусора, включая безопасную, своевременную и эффективную утилизацию мусора и космических кораблей в конце их миссий).