Об этом директор NASA Джим Брайденстайн сообщил в Twitter.
Он отметил, что США рассчитывают на партнерство с несколькими странами.
“Когда мы снова доберемся до Луны, важно иметь базовую основу для исследований, с которой все согласны. И если вы согласны с этими принципами, конечно, мы были бы рады, если вы примете участие в программе “Артемида”. NASA разрабатывало правила вместе с Государственным департаментом и Национальным советом по космосу”, – заявил Брайденстайн.
It’s a new dawn for space exploration! Today I’m honored to announce the #Artemis Accords agreements — establishing a shared vision and set of principles for all international partners that join in humanity’s return to the Moon. We go, together: https://t.co/MnnskOqSbU pic.twitter.com/aA3jJbzXv2
— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 15, 2020
Документ получил название “Соглашение Артемиды” (Artemis Accords). Это новый свод стандартов и принципов по исследованию Луны. Кроме исследования спутника Земли, США планируют определить, как добывать ресурсы с его поверхности и способы защиты “объектов наследия”
Соглашение названо в честь американской лунной программы “Артемида”.
При разработке соглашения США взяли за основу договоры по космосу 1967 года. Их целью станет “создание безопасной и прозрачной среды, которая облегчит исследования, научную и коммерческую деятельность на Луне для всего человечества”.
Принципы освоения Луны от NASA
Все принципы обнародованы на официальном сайте агентства.
Согласно программе, планируется произвести высадку первой женщины и следующего мужчины на Луне в 2024 году.
- Мирные цели (деятельность будет проводиться в мирных целях в соответствии с принципами Договора по космосу).
- Прозрачность (страны-партнеры Artemis Accords должны будут придерживаться этого принципа путем публичного описания собственной политики и планов).
- Взаимодействие (стран-партнеров призывают использовать открытые международные стандарты, разрабатывать новые стандарты, когда это необходимо, и стремиться поддерживать функциональную совместимость).
- Экстренная помощь (NASA и страны-партнеры будут ответственны за спасение и возвращение космонавтов и запущенных объектов).
- Регистрация космических объектов (Artemis Accords усиливает критический характер регистрации).
- Публикация научных данных (партнеры Artemis Accords согласятся последовать примеру NASA, обнародовав свои научные данные, чтобы гарантировать, что весь мир может извлечь выгоду из путешествия и исследования Artemis).
- Защита наследия (защита исторических мест и артефактов будет так же важна в космосе, как и на Земле).
- Космические ресурсы (возможность извлекать и использовать ресурсы на Луне, Марсе и астероидах будет иметь решающее значение для обеспечения безопасного и устойчивого освоения и освоения космоса. Добыча и использование космических ресурсов могут и будут осуществляться под эгидой Договора по космосу с особым упором на статьи II, VI и XI).
- Прекращение деятельности (NASA и страны-партнеры будут предоставлять публичную информацию о месте и общем характере операций, которая будет информировать о масштабах “зон безопасности”).
- Утилизация орбитального мусора и космических аппаратов (NASA и страны-партнеры согласятся планировать уменьшение орбитального мусора, включая безопасную, своевременную и эффективную утилизацию мусора и космических кораблей в конце их миссий).
- Ранее президент США Дональд Трамп распорядился выделить дополнительно 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса. Финансирование получит NASA.