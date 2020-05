Об этом директор NASA Джим Брайденстайн сообщил в Twitter.

Он отметил, что США рассчитывают на партнерство с несколькими странами.

“Когда мы снова доберемся до Луны, важно иметь базовую основу для исследований, с которой все согласны. И если вы согласны с этими принципами, конечно, мы были бы рады, если вы примете участие в программе “Артемида”. NASA разрабатывало правила вместе с Государственным департаментом и Национальным советом по космосу”, – заявил Брайденстайн.

It’s a new dawn for space exploration! Today I’m honored to announce the #Artemis Accords agreements — establishing a shared vision and set of principles for all international partners that join in humanity’s return to the Moon. We go, together: https://t.co/MnnskOqSbU pic.twitter.com/aA3jJbzXv2

