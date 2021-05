Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Причина такого рішення NASA — дві інші компанії, які хотіли отримати контракт, почали вимагати розслідування щодо проведення конкурсу. Вони вважають, що в NASA просто переставили заявку від SpaceX на першу позицію в списку.

Йдеться про таких учасників тендера, як Dynetics та Blue Origin (обидві належать мільярдеру Джефу Безосу, найбагатшому чоловіку у світі).

“Рішення NASA не дає змоги конкурувати… і не лише відкладає, а й ставить під питання повернення США на Місяць”, – сказано в заяві Blue Origin.

Результати розгляду скарги оголосять до 4 серпня.

Компанію SpaceX Ілона Маска обрали, як підрядника, 16 квітня. Для участі у програмі “Артеміда” NASA обрало корабель Starship.

Як зазначає агентство Reuters, за можливість взяти участь у програмі SpaceX конкурувала з компаніями Blue Origin Джеффа Безоса та компанією Dynetics зі штату Алабама.

На повідомлення про укладення контракту зі SpaceX Ілон Маск відреагував твітом: “NASA рулить!!”

Що відомо про програму “Артеміда”?

“Артеміда” (англ. Artemis) – фінансована урядом США пілотована космічна програма NASA із повернення людей на Місяць. Однією з цілей програми є відправка на Південний полюс Місяця “першої жінки і наступного чоловіки” (“the first woman and the next man” – відсилання до того факту, що чоловіки на Місяці в рамках програми “Аполлон” вже були). Програма “Артеміда стане сходинкою до створення постійно жилого поселення на Місяці та створить фундамент для освоєння Марса.

Перший етап програми, Artemis-1, запланований на 2021 рік. У рамках даного етапу має відбутися безпілотний політ нової потужної ракети Space Launch System (SLS) разом із космічним кораблем Orion навколо Місяця і його повернення на Землю.

Другий етап, Artemis-2, планується на 2023 рік: корабель Orion облетить Місяць разом з екіпажем на борту.

Третім етапом (Artemis-3) стане висадка астронавтів на Місяць. Вона запланована на 2024 рік. Її планується здійснити в районі Південного полюса супутника Землі. Два астронавти – чоловік та жінка (перша жінка-астронавт на Місяці) проведуть на поверхні супутника сім днів.