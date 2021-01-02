Видеоролик, в котором продемонстрированы лучшие фото, опубликован на YouTube-канале NASA Johnson (Космического центра NASA имени Линдона Джонсона).
“Мужчины и женщины, которые живут и работают на Международной космической станции, делают тысячи снимков своей родной планеты каждый год. Мы попросили ребят из отдела наук о Земле и дистанционного зондирования Космического центра имени Джонсона назвать несколько из их любимых фото 2020 года. Вот 20 лучших из них”, – говорится в подписи к видео.
На фотографиях изображены великолепные пейзажи и большие города (например, ночной Париж), лесные пожары и экстремальные погодные явления, восход Солнца и прочее.
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