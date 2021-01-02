Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) определило 20 лучших снимков Земли, сделанных в 2020 году астронавтами на Международной космической станции (МКС).

Видеоролик, в котором продемонстрированы лучшие фото, опубликован на YouTube-канале NASA Johnson (Космического центра NASA имени Линдона Джонсона).

“Мужчины и женщины, которые живут и работают на Международной космической станции, делают тысячи снимков своей родной планеты каждый год. Мы попросили ребят из отдела наук о Земле и дистанционного зондирования Космического центра имени Джонсона назвать несколько из их любимых фото 2020 года. Вот 20 лучших из них”, – говорится в подписи к видео.

На фотографиях изображены великолепные пейзажи и большие города (например, ночной Париж), лесные пожары и экстремальные погодные явления, восход Солнца и прочее.