Ученые NASA вместе с сотрудниками Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) пришли к выводу, что прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений начиная с 1880 года.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

По показателю средней температуры в мире самым жарким был 2016 год. 2019 год занял второе место.

Ученые также отметили, что, начиная с 1960 года, каждое десятилетие было теплее, чем предыдущее. А последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет.

Как заявил глава входящего в NASA Института космических исследований имени Годдарда Гэвин Шмидт, завершившееся десятилетие самое теплое за историю наблюдений.

“Начиная с 1960 года каждое десятилетие было теплее предыдущего”, — заявил он.

Сообщается, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 градуса выше, чем в среднем в 20 веке и на 1,11 градуса выше, чем в 19 веке.

“Растущие температуры в атмосфере и океане вызывают продолжение потери массы (ледников) в Гренландии и Антарктике и увеличению числа таких экстремальных явлений как тепловые волны, пожары, сильные осадки”, — сказано в сообщении пресс-службы NASA.