Об этом сообщает пресс-служба NASA.
По показателю средней температуры в мире самым жарким был 2016 год. 2019 год занял второе место.
Ученые также отметили, что, начиная с 1960 года, каждое десятилетие было теплее, чем предыдущее. А последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет.
Как заявил глава входящего в NASA Института космических исследований имени Годдарда Гэвин Шмидт, завершившееся десятилетие самое теплое за историю наблюдений.
“Начиная с 1960 года каждое десятилетие было теплее предыдущего”, — заявил он.
Сообщается, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 градуса выше, чем в среднем в 20 веке и на 1,11 градуса выше, чем в 19 веке.
“Растущие температуры в атмосфере и океане вызывают продолжение потери массы (ледников) в Гренландии и Антарктике и увеличению числа таких экстремальных явлений как тепловые волны, пожары, сильные осадки”, — сказано в сообщении пресс-службы NASA.
- Текущее десятилетие на нашей планете может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (WMO).
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на конференции по климату в Мадриде определил четкие задачи по спасению планеты до 2100 года. Он заявил, что к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%, к 2050 году необходимо достичь углеродного нейтралитета, а к 2100 году – ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.