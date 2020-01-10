Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет причин не доверять информации о том, что украинский самолет был сбит ракетой.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

“Мы не видим оснований не верить сообщениям СМИ и видеоматериалам о возможном поражении украинского Boeing иранской ракетой”, – сказал Столтенберг.

Генсек также заявил, что Иран обязан провести прозрачное расследование по поводу причин катастрофа самолета МАУ.

“Важно, чтобы мы установили там все факты… Я призываю Иран в полной мере участвовать и внести свой вклад в прозрачное и тщательное расследование… Нам необходимо тщательное расследование, чтобы установить все факты, и именно поэтому мы должны в полной мере сотрудничать с иранской стороной”, – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.