Об этом заявил по окончании заседания министров генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
Стоит отметить, что заседание министров впервые прошло посредством видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Его темами стали: поддержка Украины и Грузии, миссии в Ираке и Афганистане, а также противодействие COVID-19.
Как рассказал по итогам заседания Столтенберг, углубление партнерства с Украиной и Грузией предусматривает:
• проведение учений в Черном море;
• совместную работу над противодействием гибридной войне;
• обмен радиолокационными данными.
“Мы решили еще больше углубить наши партнерские отношения с Украиной и Грузией, включая учения в стратегическом Черноморском регионе и совместную работу по противодействию гибридной войне. А также включая усилия по обмену большим количеством радиолокационных данных, чтобы сделать небо безопаснее для всех”, – отметил Столтенберг.
В свою очередь миссия США в НАТО выразила поддержку членства Украины и Грузии в Альянсе, а также усиления безопасности и стабильности в Черном море.
- В январе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки на присоединение Украины к Программе расширенных возможностей Альянса.
- В декабре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о первоочередных шагах по приобретению полноправного членства Украины в НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украине нет смысла подавать новую заявку о Плане действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.