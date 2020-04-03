Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали меры по усилению партнерских отношений с Украиной и Грузией.

Об этом заявил по окончании заседания министров генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Стоит отметить, что заседание министров впервые прошло посредством видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Его темами стали: поддержка Украины и Грузии, миссии в Ираке и Афганистане, а также противодействие COVID-19.

Как рассказал по итогам заседания Столтенберг, углубление партнерства с Украиной и Грузией предусматривает:

• проведение учений в Черном море;

• совместную работу над противодействием гибридной войне;

• обмен радиолокационными данными.

“Мы решили еще больше углубить наши партнерские отношения с Украиной и Грузией, включая учения в стратегическом Черноморском регионе и совместную работу по противодействию гибридной войне. А также включая усилия по обмену большим количеством радиолокационных данных, чтобы сделать небо безопаснее для всех”, – отметил Столтенберг.

В свою очередь миссия США в НАТО выразила поддержку членства Украины и Грузии в Альянсе, а также усиления безопасности и стабильности в Черном море.