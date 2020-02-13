Об этом сообщается на официальном сайте альянса.

“Мы имели хорошую дискуссию с министром обороны Украины (Андреем – ред.) Загороднюком, во время которой обсудили важность реформ и нашу готовность предоставлять в этом практическую и политическую помощь. Союзники подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”, – заявил Столтенберг.

Также генсек подчеркнул, что НАТО продолжает предоставлять практическую и политическую поддержку для Украины.

“Все министры подтвердили готовность продолжать такую ​​помощь и приветствовали усилия Украины, которая достигает значительного прогресса в реформах”, – сказал он.