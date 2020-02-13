Об этом сообщается на официальном сайте альянса.
“Мы имели хорошую дискуссию с министром обороны Украины (Андреем – ред.) Загороднюком, во время которой обсудили важность реформ и нашу готовность предоставлять в этом практическую и политическую помощь. Союзники подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”, – заявил Столтенберг.
Также генсек подчеркнул, что НАТО продолжает предоставлять практическую и политическую поддержку для Украины.
“Все министры подтвердили готовность продолжать такую помощь и приветствовали усилия Украины, которая достигает значительного прогресса в реформах”, – сказал он.
- Украина и НАТО окончательно согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе “Несокрушимая устойчивость-2020” в Одессе.
- В декабре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о первоочередных шагах по приобретению полноправного членства Украины в НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украине нет смысла подавать новую заявку о Плане действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.