Відповідну заяву опублікувала речниця НАТО Оана Лунгеску.
Як відомо, напередодні Російська Федерація оголосила про намір закрити на пів року (з наступного тижня і до жовтня поточного року) частину акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.
В НАТО вважають цей крок “невиправданим” і розглядають його як частину дестабілізаційної діяльності Росії.
“Ми закликаємо Росію дозволити свободу судноплавства. НАТО і союзники не визнають і не визнаватимуть незаконну анексію українського Криму”, — наголосила Лунгеску.
В НАТО зазначили, що з часу незаконної анексії Криму Росія значно збільшила свою військову присутність на півострові та навколо нього. Мілітаризація півострова та Чорного і Азовського морів, вважають у нас, створює загрози незалежності України та стабільності в регіоні.
“Ми закликаємо Росію до негайної деескалації, припинення схеми провокацій та поваги до її міжнародних зобов’язань”, — йдеться в заяві.
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із цими діями Російської Федерації та вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря“
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