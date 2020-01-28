На начало 2020 года среднее количество банкнот на одного украинца составляло 70 штук, а монет - 182 штуки.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В частности, в наличном обращении страны, по состоянию на 1 января 2020 года, находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн, в том числе монет – 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) и банкнот – 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук). Это на 6,2 % больше чем на начало прошлого года (400,1 млрд грн по состоянию на 1 января 2019 года).

Отмечается, что увеличение объемов наличных денег в обращении в течение 2019 года обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета. Однако спрос на наличные сдерживался дальнейшим развитием безналичных платежей.

Благодаря этому, по оперативным оценкам НБУ, средний уровень наличности в экономике снизился с 9,5 % в 2018 году до 8,9 % в 2019 году.

“На начало 2020 года среднее количество банкнот на одного украинца составляла 70 штук, а монет (разменных и оборотных монет 1, 2 и 5 грн, которые являются средством платежа) – 182 штуки”, – добавили в НБУ.

В то же время, среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, снизилось за год на 41 % вследствие изъятия из обращения разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек и прекращения выдачи монет номиналом 25 копеек с 1 октября 2019 года.

Кроме того, по данным регулятора, больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23,4 % и 28, 9% соответственно). В то же время в наличном обращении страны уже находится почти 4 млн штук (0,13 %) банкнот наивысшего номинала 1000 гривен, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.