Об этом сообщила пресс-служба экспертной платформы НБУ.

Отмечается, что в третьем квартале 2019 года средняя зарплата штатного работника в Украине достигла 382 евро.

В то же время, среднестатистический рабочий в Чешской Республике в третьем квартале 2019 года получал 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Республике Польша – 1142 евро (в 3 раза), на территории Российской Федерации – 636 евро (в 1,7 раза).

Эксперты НБУ отмечают, что судя по переводам трудовых мигрантов, в 2019 году достиг рекорда отток рабочей силы из страны. В частности, за 10 месяцев года, по оценкам НБУ, они перечислили в Украину 10,5 млрд долларов (в прошлом году за этот период – 9,4 млрд долларов). В то же время, с июля поступления, которые центральный банк трактует как оплату труда за рубежом, составляют постоянную величину – 1,12-1,17 млрд долларов ежемесячно.

“Во многом это может объясняться сокращением разрыва в уровне зарплат со странами, куда традиционно направляется больше украинских гастарбайтеров. Ведь с конца 2016-го средние зарплаты в евроэквиваленте на территории России выросли всего на 9 %, в Польше – на 18 %, в Чехии – на 20 %. в Украине же такое рост составил 85 % благодаря спурта номинальных заработных плат и ревальвации гривны”, – пояснили в пресс-службе.