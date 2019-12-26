Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что будет с "ПриватБанком" в случае, если суд отменит его национализацию.

Об этом она рассказала в интервью изданию “Минфин”.

“План есть. В этом случае состоится двусторонняя реституция и “ПриватБанк” снова окажется в Фонде гарантирования. Вот здесь и потребуются нормы законопроекта, которые помогут провести все процедуры быстрее. Вы же понимаете, что банк такого размера нельзя ликвидировать, иначе мы дестабилизируем всю финансовую систему. С ним придется что-то делать – возможно, передавать активы и пассивы, возможно, – создавать переходный банк”, – рассказала Рожкова.

Она подчеркнула, что при этом “ПриватБанк” должен продолжать работать.

“Банк – это как доменная печь, если ее один раз потушить, то снова разжечь уже нельзя. Так и “Приват”. Если его остановить, клиенты к нему уже не вернутся. А это значит выплаты, оттоки по системе, инфляция и т.д.”, – пояснила первая замглавы НБУ.

Кроме того, она добавила, что решение административного суда еще должен утвердить суд.

“На это нужно время. Конечно, на такое решение рынок отреагирует негативно, и у нас уже есть план по поддержанию финансовой стабильности в системе. С этим мы точно справимся. Далее должна быть обоюдная реституция – если отменят национализацию, значит будет аннулирована докапитализация “Привата”. Значит НБУ примет решение о его неплатежеспособности и, по действующему законодательству, обратится в Кабинет Министров. И поскольку “Приват” – системно важный банк, мы будем предлагать принять решение о его национализации. Даже если суд вернет акции “Привата” Коломойскому, у нас в регулировании есть норма, которая позволяет регулятору лишить акционера банка права голоса, если он не прошел согласование в Нацбанке”, – пояснила Рожкова.

Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.