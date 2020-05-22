В Украине за последнюю неделю (с 15 по 22 мая) выросли цены на некоторые продукты питания.

Об этом говорится в экономическом обзоре недели Национального банка Украины.

В НБУ уточнили, что рост цен был незначительным.

“В течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности, дорожали фрукты под влиянием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы”, – отмечается в сообщении.

Согласно обнародованному графику, стоимость фруктов по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 7,9%, говядины – на 0,8%, мясопродуктов – на 1,4%, молочных продуктов – на 0,4% (в частности, молока на 0,7%), яиц – на 11,1%, муки и круп – на 0,1%.

В Нацбанке также проинформировали, что цены на продукты, по которым внедрен государственный мониторинг, изменились незначительно.

“С 18 мая вступило в силу постановление Кабинета Министров о государственном регулировании цен, что обязывает ритейлеров заранее декларировать рост розничных цен для определенного перечня продуктов питания и медицинских товаров. По данным из онлайн супермаркетов в течение апреля-мая изменение цен на большинство таких товаров не превышало 3 % за неделю, а стоимость некоторых из них даже снижалась”, – говорится в отчете НБУ.

СПРАВКА. Индекс потребительских цен характеризует изменения во времени общего уровня цен на товары и услуги, которые покупает население для непроизводственного потребления. Он является показателем изменения стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде.