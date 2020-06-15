В Канаде в небе столкнулись два небольших пассажирских самолета, в результате чего один самолет врезался в реку Оттава около залива Констанс.

Об этом сообщает CBC.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье около 14:48. После сообщения в службу 911, к месту падения самолета направились несколько лодок. Пилота удалось спасти. 70-летний мужчина отделался только царапинами и ушибами. Больше никого в этом самолете не было.

Фото: Marc Hallam

Что касается второго самолета – Cessna 172 – то на его борту было четыре человека: трое взрослых и один ребенок. Пилот благополучно посадил самолет в аэропорту Арнприор к западу от Оттавы. У самолета повреждено переднее колесо.