Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

“Двое погибших были найдены в самолетах сразу после крушения. Остальные шестеро считаются мертвыми”, – сообщает лейтенант Райан Хиггинс.

Следователи еще не выяснили причину столкновения самолетов и количество пассажиров в каждом из них. Затонувшие самолеты были найдены на глубине 127 футов гидролокаторами, их еще не извлекли.

“Один из них – Cessna 206”, – сообщил CNN официальный представитель Федерального управления гражданской авиации Иэн Грегор.