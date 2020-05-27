26-28 июня 2020 года под Киевом состоится ежегодный семейный фестиваль воздушных шаров "Мама, я дома" в новом послекарантинном формате. На протяжении трёх дней все желающие смогут принять участие в организации красивых стартов десятков огромных ярких аэростатов. Фестиваль состоится с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля, выбрать желаемую роль в оргкомитете и пройти инструктаж.

Фестиваль пройдет в Макаровском районе Киевской области. Старты воздушных шаров запланированы 26 июня утром на рассвете — в 5:00, а также 27 и 28 июня утром — в 5:00 и вечером — в 19:00. Днем, в теплое время года, воздушные шары не могут летать. Это связано с перегревом воздуха возле земли, что препятствует комфортному взлету аэростатов. Поэтому летние полеты во всем мире проходят после рассвета и перед закатом.

Воздухоплавание чувствительно к погодным условиям. Старты аэростатов возможны при отсутствии сильного ветра, осадков и грозы и других метеорологических факторов.

Как попасть на фестиваль

Участие в фестивале бесплатное по предварительной регистрации на сайте https://balloonfest.com.ua При регистрации участники должны выбрать свой желаемый статус, который определит их функцию в организации мероприятия. На данный момент доступны следующие роли:

волонтёр

фотограф

видеомейкер

медик

наблюдатель за выполнением спортивных заданий

судья спортивных воздухоплавательных соревнований

участник наземной подготовки воздушных шаров

журналист / блогер

участник полетов

После регистрации на сайте, участники получат приглашение и все необходимые материалы. Участники оргкомитета смогут взять на мероприятие свои семьи. Организаторы обещают максимальное погружение в мир воздухоплавания, новые эмоции и потрясающие инстаграмные фото.

Желающие совершить фестивальный полет на воздушном шаре, должны предварительно приобрести сертификат. Полет на фестивале обойдется от 2990 до 3590 грн. за человека в зависимости от даты покупки. Участники полетов становятся членами команд воздухоплавательных экипажей и будут принимать участие в соревновательной программе. Победу одержит команда, чей аэростат подлетит ближе всего к наземной цели.

После проведения фестиваля каждый участник оргкомитета получит именной диплом о его вкладе в создание воздухоплавательного проекта.

Без регистрации в оргкомитете присутствие на месте старта воздушных шаров невозможно, в связи с карантинными ограничениями. Полёты аэростатов можно будет наблюдать в небе Макаровского района, в районе сёл Колонщина и Березовка. Во время полетов на сайте фестиваля будет вестись онлайн трансляция в обычном и 360° формате.

Организатором семейного фестиваля воздушных шаров “Мама, я дома” является воздухоплавательное общество “Монгольфьер”, которое ежегодно организовывает фестивали воздушных шаров в Киевской области, Умани, Черкассах и Луцке.

Организаторы просят следить за возможными изменениями в программе на сайте и странице фестиваля в Facebook.