Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Сообщение о пожаре поступило в 00:38 по местному времени 1 января.
Прибывшие на место пожарные не смогли помочь животным, так как здание почти выгорело.
“Наши худшие опасения подтвердились. В помещении с обезьянами выживших животных нет”, – говорится в сообщении руководства зоопарка.
Открытый в 1975 году корпус площадью 2000 кв. м вмещал 10 человекообразных обезьян, а также множество мелких видов, тропических птиц и фруктовых летучих мышей.
Немецкие СМИ сообщили, что погибло более 30 животных, среди них 48-летняя Масса, самая старая серебристая горилла в европейской программе разведения исчезающих видов.
Близлежащий вольер для горилл огонь не затронул. Любимец посетителей, самец Кидого и его семья живы и здоровы.
На Facebook-странице зоопарка опубликовали фото с территории зверинца: местные жители приносят свечи к портретам погибших животных, а также плакаты с надписями “Почему?”.
Также опубликовали фотографии погибших обезьян:
Стоит отметить, что орангутаны находятся под угрозой исчезновения в дикой природе, главным образом, из-за уничтожения естественной среды их обитания.
- В 2017 году в столице Египта Каире произошло возгорание на территории старейшего зоопарка Гизы.