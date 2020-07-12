Об этом сообщает агентство Reuters.
20 человек погибли и по меньшей мере 13 человек пропали без вести в районе Мьягди, в 200 км к северо-западу от столицы Катманду.
В соседнем районе Каски погибли семь человек, сообщил второй правительственный чиновник в туристическом городе Покхара.
Еще семь человек были убиты в районе Джаджаркот на крайнем западе.
Шесть человек погибли в Гульми, Ламджунге и Синдхупалчоке в центральном Непале.
#WATCH: Heavy flooding in Sindhupalchok area of Nepal following heavy rainfall; many houses have been swept away. (9/7) pic.twitter.com/CH4KigWnP6
— ANI (@ANI) July 10, 2020
По словам полиции, на южных равнинах, граничащих с Индией, река Коши, которая почти каждый год вызывает наводнения в восточном индийском штате Бихар, протекает выше уровня опасности.
Оползни и внезапные наводнения – обычное явление в горном Непале во время муссонов в июне-сентябре каждый год.
- Ранее сообщалось, что на юге Японии, в префектурах Кумамото и Кагосима, из-за сильного ливня произошло наводнение и оползни. В результате этого погибли 15 человек, еще 13 пропали без вести.