Об этом сообщает агентство Reuters.

20 человек погибли и по меньшей мере 13 человек пропали без вести в районе Мьягди, в 200 км к северо-западу от столицы Катманду.

В соседнем районе Каски погибли семь человек, сообщил второй правительственный чиновник в туристическом городе Покхара.

Еще семь человек были убиты в районе Джаджаркот на крайнем западе.

Шесть человек погибли в Гульми, Ламджунге и Синдхупалчоке в центральном Непале.

#WATCH: Heavy flooding in Sindhupalchok area of Nepal following heavy rainfall; many houses have been swept away. (9/7) pic.twitter.com/CH4KigWnP6

— ANI (@ANI) July 10, 2020