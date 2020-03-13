Власти Непала приняли решение отменить все экспедиции на гору Эверест до конца сезона скалолазания в связи с пандемией коронавируса.

Об этом заявил министр туризма Кедар Бахадур Адхикари, сообщает CNN.

“Экспедиции на гору Эверест были немедленно прекращены. Разрешения на скалолазание отменены до конца апреля”, – сказал министр.

Сезон скалолазания продолжается с марта по май. В это время к Эвересту приезжают тысячи туристов.

Отмена экспедиций будет иметь негативные последствия для экономики Непала. Для некоторых местных жителей предоставление туристических услуг – единственный источник дохода.

За сезон альпинисты могут тратить даже до 100 тысяч долларов каждый.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.