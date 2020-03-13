Об этом заявил министр туризма Кедар Бахадур Адхикари, сообщает CNN.
“Экспедиции на гору Эверест были немедленно прекращены. Разрешения на скалолазание отменены до конца апреля”, – сказал министр.
Сезон скалолазания продолжается с марта по май. В это время к Эвересту приезжают тысячи туристов.
Отмена экспедиций будет иметь негативные последствия для экономики Непала. Для некоторых местных жителей предоставление туристических услуг – единственный источник дохода.
За сезон альпинисты могут тратить даже до 100 тысяч долларов каждый.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая случай заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.