Об этом сообщает Vox.

В Netflix опубликовали отчетность, согласно которой в первом квартале 2020 года сервис заработал более 700 млн долларов и резко увеличил базу подписчиков на фоне пандемии.

В частности, в первом квартале прошлого года у сервиса был прирост на 9,6 миллионов подписчиков. В первом квартале 2020 года их количество составило на 15,8 миллионов больше. При этом, в Netflix прогнозировали, что в это время у них будет прирост около 7 миллионов подписчиков. Большинство новых подписчиков сервиса живут на территории Европы, в Африке, а также в странах на Ближнем Востоке.

“В своем ежеквартальном отчете о доходах компания сообщила, что теперь у нее 183 миллиона клиентов по всему миру, и что ее рост числа подписчиков был полностью обусловлен карантинными мерами по всему миру”, – отметили в материале.

Что касается чистой прибыли Netflix, то в сравнении с 2019 годом она выросла вдвое, с 344 до 709 млн долларов. В первом квартале доход компании составил 5,77 млрд долларов. В прошлом году в это время сервис заработал 4,52 млрд долларов.

Также в материале указали, что из-за такого высокого уровня спроса на сервис, в марте Netflix был вынужден понизить качество видео в Европе, чтобы не перегружать интернет-инфраструктуру. Также сервис нанял 2 тысячи новых сотрудников в отдел поддержки клиентов.

Теперь в Netflix рассчитывают на прирост подписчиков еще на 7 миллионов в следующем квартале.