В американском издании New York Post опубликовали компрометирующую "переписку" якобы сына вице-президента США Джо Байдена, Хантера, с украинским коллегой из компании Burisma Вадимом Пожарским.

Об этом говорится в материале New York Post.

Журналисты издания утверждают, что нашли переписку в компьютере, который кто-то сдал в мастерскую штата Делавэр в апреле 2019 года. Кто владелец ноутбука – неизвестно. Но содержание писем, которые там нашли, передали кому-то из республиканцев (владелец магазина якобы передал все Роберту Костелло, адвокату Руди Джулиани), а те (якобы лично Джулиани), в свою очередь, журналистам указанного издания.

Кроме переписки, на этом же компьютере нашли видео “непристойного сексуального характера” с участием Хантера Байдена.

Владелец магазина рассказал, что клиент, который принес ноут на ремонт, не заплатил за это и не пытался забрать жесткий диск, хотя с ним неоднократно пытались связаться. Также он рассказал, что на ноутбуке была наклейка от Фонда Байдена.

Компьютер, и жесткий диск были конфискованы ФБР в декабре.

В первом письме, якобы за 2014 год, Пожарский спрашивает у Хантера, может ли тот организовать встречу с Байденом-старшим, “воспользовавшись его политическим влиянием”.

Основная переписка датируется 2015 годом. В одном из писем, которое опубликовали, Пожарский благодарит Байдена за встречу с его отцом, тогдашним вице-президентом США.

“Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это было честью и удовольствием для меня”, – сказано в письме.

По словам издания, Джо Байден якобы встречался с Пожарским посредством Хантера. Такое утверждение компрометирует самого кандидата в президенты США, который ранее заявлял, что “никогда не общался с сыном о делах в компании Burisma”.

Приблизительно через год Байден “использовал свое политическое влияние, чтобы добиться увольнения украинского генерального прокурора Виктора Шокина”.

В издании The Hill писали, что генпрокуратура тогда выяснила, что Burisma перечисляла компании Байдена крупные суммы денег ежемесячно, однако расследование не было завершено.