Об этом сообщили в пресс-службе метро.
Кроме того, что работу метро продлят, возможно ограничение или закрытие на вход для пассажиров станции “Олимпийская” перед началом футбольного матча и станций “Олимпийская”, “Дворец спорта” и “Площадь Льва Толстого” после его окончания.
Футбольный матч на стадионе “Олимпийский” состоится в 21:45. Это игра Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Испании.
- 7 октября сборная Украины по футболу проиграла команде Франции со счетом 1:7. Встреча прошла на стадионе “Стад-де-Франс”.
- Вратари сборной Украины по футболу Андрей Лунин (“Реал Мадрид”) и Юрий Панькив (“Александрия”) получили положительные результаты тестов на COVID-19 накануне матча с Францией. Таким образом, в украинской сборной остался один голкипер из заявленных на матч со сборной Франции – Георгий Бущан (“Динамо”).
- Ранее коронавирус обнаружили у голкипера Андрея Пятова (“Шахтер”), который также входит в сборную Украины.