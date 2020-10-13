В ночь со вторника на среду, с 13 на 14 октября, КП "Киевский метрополитен" будет работать на час дольше из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщили в пресс-службе метро.

Кроме того, что работу метро продлят, возможно ограничение или закрытие на вход для пассажиров станции “Олимпийская” перед началом футбольного матча и станций “Олимпийская”, “Дворец спорта” и “Площадь Льва Толстого” после его окончания.

Футбольный матч на стадионе “Олимпийский” состоится в 21:45. Это игра Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Испании.