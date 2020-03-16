Об этом сообщает нидерландское издание Nltimes.
В Нидерландах в ближайшие дни на три недели из-за рисков распространения коронавируса закроются публичные заведения. С понедельника, 16 марта, прекратят работу школы, заведения общественного питания и спортивные клубы.
А в социальной сети Twitter пользователи опубликовали видео, на котором видно, как местные жители в последний рабочий день стоят в очереди к кофейным магазинам.
There are waiting lines for the coffeeshops in amsterdam cause after today they’re closing 3 weeks. Here are local street dealers giving their numbers to the people waiting😂😂 pic.twitter.com/RQqijkd61A
— earl sweatshirt burner account (@GincoTalksRap) March 15, 2020
Пользователи объясняют, что местные закупаются, разрешенной в Нидерландах, марихуаной.
Нелегальные дилеры раздают людям в очередях визитки со своими номерами.
Отметим, в Нидерландах зарегистрировано 1136 случаев заболевания коронавирус, из них – 20 смертей и двое пациентов вылечились.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
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