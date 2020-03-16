Об этом сообщает нидерландское издание Nltimes.

В Нидерландах в ближайшие дни на три недели из-за рисков распространения коронавируса закроются публичные заведения. С понедельника, 16 марта, прекратят работу школы, заведения общественного питания и спортивные клубы.

А в социальной сети Twitter пользователи опубликовали видео, на котором видно, как местные жители в последний рабочий день стоят в очереди к кофейным магазинам.

Пользователи объясняют, что местные закупаются, разрешенной в Нидерландах, марихуаной.

Нелегальные дилеры раздают людям в очередях визитки со своими номерами.

AFP

Отметим, в Нидерландах зарегистрировано 1136 случаев заболевания коронавирус, из них – 20 смертей и двое пациентов вылечились.