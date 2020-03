Об этом сообщает нидерландское издание Nltimes.

В Нидерландах в ближайшие дни на три недели из-за рисков распространения коронавируса закроются публичные заведения. С понедельника, 16 марта, прекратят работу школы, заведения общественного питания и спортивные клубы.

А в социальной сети Twitter пользователи опубликовали видео, на котором видно, как местные жители в последний рабочий день стоят в очереди к кофейным магазинам.

There are waiting lines for the coffeeshops in amsterdam cause after today they’re closing 3 weeks. Here are local street dealers giving their numbers to the people waiting😂😂 pic.twitter.com/RQqijkd61A

