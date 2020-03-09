В Нидерландах начинаются судебные слушания над тремя гражданами России и одним украинцем - Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовы и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к крушения рейса МН17 Малазийских авиалиний, унесшей жизни 289 человек. Самолет сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Следователи утверждают, что у них есть доказательства того, что ракетная система “Бук”, сбившая авиалайнер, прибыла с военной базы из территории России.

Стоит отметить, что никто из подозреваемых не будет принимать участие в процессе.

Трое мужчин русские и один из восточной Украины. Ни одна из стран не выдает своих граждан, но у одного из россиян в зале суда будет команда защиты.

Стоит отметить, что Россия неоднократно отрицала причастность к трагедии 17 июля 2014 года.

Тогда погибли граждане 10 стран.

Две трети жертв были голландцами; Нидерланды взяли на себя ведущую роль в расследовании, и суд будет проходить в рамках правовой системы Нидерландов.

Суд

Судебный процесс пройдет в судебном комплексе Схипхола, который специально был выбран для проведения заседаний по причине большей вместимости и мер безопасности. Непосредственно в зале суда может присутствовать более 100 человек.

Прямая трансляция слушаний будет вестись на веб-сайте суда (www.courtmh17.com)

Освещать судебный процесс будет более 400 представителей СМИ.

Заседания будут вестись судебной коллегией в составе трех постоянных судей и двух запасных. В частности, председательствовать будет Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) при участии Дагмара Костэра (Dagmar Koster), Хелэйны Керстенс-Фокэнс (Heleen Kerstens-Fockens).

Слушания будут проходить с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года.

Кто даст показания?

Мало что известно о том, кто будет давать показания перед судом.

Сообщается, что в деле имеется 13 свидетелей, их личность держится в секрете.

В случае необходимости суд сможет заслушать анонимные показания, а это может растянуться на несколько лет.

Кто подозреваемые?

Четверо мужчин:

Игорь Гиркин, также известный как Стрелков. По словам прокуроров, он является бывшим полковником в разведывательной службе ФСБ России. В оккупированном Донецке он был “министром обороны”.

Сергей Дубинский, известный как Хмурый. Он работал в российском ГРУ. Он был заместителем Гиркина и регулярно контактировал с Россией

Олег Пулатов, известный как Гюрза. Предположительно, он бывший военнослужащий спецназа ГРУ, ставший заместителем начальника разведывательной службы в Донецке.

Леонид Харченко, известный как Крот. По словам прокуроров, он является гражданином Украины. Без военного образования. Был командиром боевиков.

Повестки всем четверым обвиняемым были направлены по адресам, известным судебным органам. Однако неизвестно, проживают ли они там сейчас.

Кто погиб при крушении MH17?

193 голландский;

43 малазийца (включая 15 членов экипажа);

27 австралийцев;

12 индонезийцев;

10 британцев;

4 гражданина Германии, 4 бельгийца;

3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.