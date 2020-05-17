В Нидерландах приняли решение продлить ограничения на въезд в страну.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

“Ограничения на въезд продлены до 15 июня”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что исключения делаются для тех людей, которые проживают в Нидерландах постоянно и имеют соответствующие документы, а также для граждан третьих стран, которые имеют право на постоянное проживание в других европейских странах.

Также в страну можно въезжать людям, выполняющим важные функции (медикам, дипломатам, людям, которые работают в энергетическом секторе, военным и работникам гуманитарных организаций).

Помимо того, в Нидерланды также можно въезжать людям, имеющим веские причины посетить своих близких родственников.