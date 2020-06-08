Сегодня, 8 июня, в Нидерландах состоятся судебные слушания по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом пассажирском лайнере рейса МН17.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня в суде подведут итоги предыдущего блока, а прокуратура выступит с презентацией уголовного расследования этой трагедии.

Заседание суда будет транслироваться в прямом эфире.

“Как запланировано, уголовное дело MH17 возобновится в понедельник, 8 июня. Однако из-за коронавируса и соответствующих национальных ограничительных мер в блок судебных слушаний внесены коррективы, в результате чего присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Естественно, все могут следить за слушаниями в прямом эфире”, – говорится в сообщении.

9 марта в Нидерландах начались судебные слушания над тремя гражданами России и одним украинцем — Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к крушению рейса МН17 Малазийских авиалиний, в котором погибли 289 человек. Самолет сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.