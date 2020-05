Об этом сообщает нидерландское издание Omproep Gld.

Уточняется, что пожар вспыхнул на атомной электростанции “Додевард”, которая в данный момент выведена из эксплуатации. При этом подчеркивается, что риски выброса радиации в атмосферу отсутствуют.

Данный инцидент произошел утром. При возгорании огнем была охвачена крыша здания, где могли находится газовые баллоны.

Согласно официальной информации, топливные стержни удалили с атомной станции и вывезли после ее остановки в 1997 году. Полностью АЭС была закрыта в 2005 году.

По словам голландских экспертов, пожар должен был быть невероятно большим для возникновения ядерной угрозы, поскольку крыша атомной станции изготовлена из битума.

“Радиация может попасть в атмосферу во время очень сильного жара. Но это происходит только тогда, когда металл плавится при температуре от 1300 до 1800 градусов”, – рассказал голландский ученый.

— Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020

Er woedt brand op het dak van de voormalige #kerncentrale in #Dodewaard . We kregen dit filmpje van Herman Haak. https://t.co/fZMCJ8F2SQ pic.twitter.com/w1dk1kwgxK

De brandweer is met veel menskracht aanwezig in #Dodewaard bij de brand op het dak van de voormalige kerncentrale. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzoekt mensen in de buurt de hulpdiensten ruimte te geven. pic.twitter.com/KXEmrnqpkE

— Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020