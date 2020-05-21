Об этом сообщает нидерландское издание Omproep Gld.
Уточняется, что пожар вспыхнул на атомной электростанции “Додевард”, которая в данный момент выведена из эксплуатации. При этом подчеркивается, что риски выброса радиации в атмосферу отсутствуют.
Данный инцидент произошел утром. При возгорании огнем была охвачена крыша здания, где могли находится газовые баллоны.
Согласно официальной информации, топливные стержни удалили с атомной станции и вывезли после ее остановки в 1997 году. Полностью АЭС была закрыта в 2005 году.
По словам голландских экспертов, пожар должен был быть невероятно большим для возникновения ядерной угрозы, поскольку крыша атомной станции изготовлена из битума.
“Радиация может попасть в атмосферу во время очень сильного жара. Но это происходит только тогда, когда металл плавится при температуре от 1300 до 1800 градусов”, – рассказал голландский ученый.
Er woedt brand op het dak van de voormalige #kerncentrale in #Dodewaard. We kregen dit filmpje van Herman Haak. https://t.co/fZMCJ8F2SQ pic.twitter.com/w1dk1kwgxK
— Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020
De brandweer is met veel menskracht aanwezig in #Dodewaard bij de brand op het dak van de voormalige kerncentrale. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzoekt mensen in de buurt de hulpdiensten ruimte te geven. pic.twitter.com/KXEmrnqpkE
— Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020
- Напомним, что 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в Зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
- Ликвидация пожаров продолжалась около 2 недель. 13 апреля в районе пожара пошел долгожданный дождь. 14 апреля сообщалось, что в Зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами. К обеду того же дня было обнаружено два новых очага возгорания.