Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что украинский самолет вероятно был сбит иранскими ракетами.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

“Действительно, очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами”, – сказал министр на встрече с журналистами.

При этом, отвечая на вопрос о санкциях против Ирана, Блок сказал, что это зависит от реакции государства.

“Это зависит от реакции Ирана на то, какими должны быть следующие шаги”, – сказал он.

Как известно, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.