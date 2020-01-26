Лихорадка Ласса унесла жизни 29 человек в 11 штатах Нигерии.

Об этом сообщает издание The Nation со ссылкой на Нигерийский центр по контролю за заболеваниями.

На данный момент зафиксировано 195 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Ласса в 11 штатах Нигерии, из них 29 случаев привели к летальному исходу.

При этом 89% случаев зарегистрированы в штатах Ондо, Эдо и Эбони.

Лихорадка Ласса является эндемическим заболеванием в Нигерии, вирус переносят грызуны. Лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание из группы геморрагических лихорадок. Она родственна заболеванию, вызываемому вирусом Эбола.

Ранние симптомы включают в себя лихорадку, головную боль, боль в животе, диарею и боль в горле, в тяжелых случаях наблюдаются наружные кровотечения из естественных отверстий.

Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне. Ежегодно в этих странах лихорадкой Ласса болеют до 500 тыс. человек, число скончавшихся составляет около 5 тыс. человек.