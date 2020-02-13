В штате Бунья в Нигерии зафиксировали вспышку неизвестного вируса, которым заразились 104 человека. Из них 15 умерли.

Об этом сообщает Daily Express.

Местные власти уверяют, что речь идет не о коронавирусе COVID-19 из Китая. В СМИ Нигерии отметили, что изначально медикам не удалось диагностировать тип заболевания, потому пока нет вакцины против инфекции.

Сенат Нигерии назвал распространение неизвестного вируса эпидемией в Ойе-Оби, по названию города, где заражаются люди.

Специальный помощник сенатора Моро по новым средствам массовой информации Эммануэль Эче-Офун Джон заявил, что по состоянию на 3 февраля медики информировали о 104 случаях заражения неизвестным вирусом.

Нигерийский центр контроля заболеваний (NCDC) добавил, что первые случаи были обнаружены еще в январе, но до момента массового заражения на них не обращали должного внимания.

Основными симптомами заражения вирусом называют головную боль, диарею, рвоту и отек желудка.

Сенат страны призвал NCDC внимательно следить за ситуацией, чтобы попытаться предотвратить распространение болезни, и распорядился изолировать инфицированных в карантин.