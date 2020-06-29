Об этом говорится на сайте полиции Николаевской области.
Около 10 часов утра 29 июня в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия выстрелила себе в голову.
На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции. 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Местное издание “Новости-Н” уточняет, что погибшая – жена депутата Игоря Ивануны из “Батькивщины”. Это единственный 34-летний депутат Николаевского облсовета. По неофициальной информации, пистолет принадлежит ему.
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