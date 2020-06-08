Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел около 18:00 воскресенья, 7 июня.

Сообщается, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия.

“Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке”, – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины “Хулиганство”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщает местное издание “Новости N”, на остановке произошел конфликт между двумя группами людей – одна была на автомобиле BMW, другая – на Renault Trafic. Стреляли пассажиры, в целом они сделали не менее 7 выстрелов, а после скрылись с места происшествия.

Пострадавших в больницу доставили на частном транспорте, а не каретой скорой.