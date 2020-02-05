Николаевские депутаты, узнав о зарплате директора "Укрпочты", решили повысить стоимость аренды почтовых помещений в городе с 1 гривны до 1,5 млн в год.

Об этом сообщает местное издание “НикВести” со ссылкой на заседание депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства.

Так, депутат Николаевского горсовета Игорь Копейка заявил, что узнав о почти двухмилионной ежемесячной зарплате главы “Укрпочты” Игоря Смелянского решил проанализировать работу госпредприятия в Николаеве.

Сейчас в городе “Укрпочта” арендует 16 объектов за 1 гривну, однако в скором времени это госпредприятие станет коммерческой организацией и поэтому необходимо будет повысить арендную плату до 128 тыс. грн в месяц.

“Когда читаешь СМИ, удивляешься таким жирным заработным платам наших руководителей крупных госпредприятий. Я читал и мне прилетело, что руководитель “Укрпочты” получает зарплату порядка 2 миллионов. “Укрпочта” на сегодняшний день работает в Николаеве и арендует коммунальную собственность за 1 гривну. Есть предложение поручить Управлению коммунальной собственности, у них сейчас будет идти пролонгация. Так как “Укрпочта” сейчас стала коммерческой организацией, применить ставку 25% и получить ежемесячно в бюджет города 128 тысяч гривен. Всего 16 объектов. Умножаем на 12 и это практически одна месячная заработная плата, которую получает руководитель “Укрпочты” в месяц. Пускай он годовую оплату нам заплатит и дальше получает свою зарплату. Предложение к управлению коммунальной собственности при перезаключении договора применить минимальную ставку 25%”, – сказал Игорь Копейка.

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Так, члены комиссии поддержали решение поручить Управлению коммунального имущества повысить стоимость аренды городской собственности “Укрпочты” со ставкой 25 % при перезаключении договора аренды.