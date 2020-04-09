В Николаеве спустили на воду малый бронированный артиллерийский катер "Никополь", который вместе с экипажем был захвачен в Керченском проливе в 2018 году.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна “Укрборонопром”.

9 апреля на государственном предприятии “Николаевский судостроительный завод” завершили ремонт и восстановили боеспособность малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) “Вышгород”. Катер спущен на воду и в ближайшее время “Вышгород” уйдет из акватории завода.

Также была восстановлена боеспособность малого бронированного артиллерийского катера “Никополь”, которые был захвачен российскими силовиками в 2018 году. Ремонт “Никополя” еще не завершен — продолжается восстановление электросистем и электрооборудования. Ожидается, что работы будут продолжаться до конца апреля.

“Ремонтные работы на “Вышгороде” были закончены даже раньше запланированного, а на катере “Никополь”они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно. Мы понимаем, что катера выполняют боевые задачи, поэтому старались как можно быстрее восстановить их боеспособность и вернуть “на службу” ВМС”, — сообщил директор завода Валерий Калашников.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские военные захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. #Буквы напомнили, как это было.

В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению кораблей, 20 ноября они начали прибывать в Очаков.