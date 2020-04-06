Во дворе офисного центра в Николаеве произошла стрельба, в результате чего был ранен в голову бизнесмен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным местного издания Novosti N, раненый — известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный под прозвищем “Мультик”. Сейчас он находится в реанимации.

СМИ пишут, что во дворе офисного центра “Техноконтракт” в Николаеве произошел вооруженный конфликт с применением огнестрельного оружия.

На месте происшествия найдено несколько гильз калибра 9 мм. Стрелок скрылся с места происшествия.

В связи с покушением в Николаеве объявлен план “Перехват” — разыскивается автомобиль темного цвета на еврономерах.

В полиции отметили, что по данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 “Покушение на умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины.

<noscript><iframe title="Поліція розслідує обставини стрілянини у Миколаєві, під час якої поранений бізнесмен" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/9VC1g_CpPlE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>