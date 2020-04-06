Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По данным местного издания Novosti N, раненый — известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный под прозвищем “Мультик”. Сейчас он находится в реанимации.
СМИ пишут, что во дворе офисного центра “Техноконтракт” в Николаеве произошел вооруженный конфликт с применением огнестрельного оружия.
На месте происшествия найдено несколько гильз калибра 9 мм. Стрелок скрылся с места происшествия.
В связи с покушением в Николаеве объявлен план “Перехват” — разыскивается автомобиль темного цвета на еврономерах.
В полиции отметили, что по данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 “Покушение на умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины.
- 29 августа 2017 года в результате совместной операции Генпрокуратуры с отделом “К” СБУ в Николаеве задержаны пять человек, в том числе – лидер преступной организации Михаил Титов, известный в криминальной среде как “Мультик”.